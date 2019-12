Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191217-2: Betrunken im Firmenwagen unterwegs - Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Einer Zeugin fiel die Fahrweise eines vorausfahrenden Wagens auf und informierte die Polizei.

Eine 34-jährige Autofahrerin fuhr am Montag (16. Dezember) um 18:00 Uhr auf der Everhardstraße. Voraus bemerkte sie einen Smart, der statt der erlaubten 70km/h mit nur 40 km/h unterwegs war. Ausserdem blinkte der Wagen und kam stellenweise nach links von der Fahrbahn ab. Die Zeugin sprach den vorausfahrenden Mann (45) an einer Ampel an. Er war wenig beeindruckt, ignorierte sie und setzte seine Fahrt fort. Polizeibeamte ermittelten anhand des Kennzeichens den Halter des Wagens und über ihn den Nutzer des Firmenwagens. An dessen Wohnanschrift trafen die Beamten auf den 45-Jährigen, bei dem ein Atemalkoholvortest mit über zwei Promille deutlich ausfiel. Ihm entnahm ein Arzt zwei Blutproben. Den Führerschein konnten die Beamten nicht sicherzustellen, da der 45-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Gegen ihn fertigten die Beamten eine Strafanzeige wegen Trunkenheit und Fahren ohne Fahrerlaubnis. (bm)

