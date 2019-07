Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Handfeste Auseinandersetzung nach Verkehrsunfall

Verletzungen erlitt am Samstagabend ein 35-jähriger Autofahrer offenbar sowohl bei einem vorausgegangenen Verkehrsunfall als auch bei der anschließenden Auseinandersetzung mit seinem Unfallgegner und dessen Begleiter. Gegen 21.30 Uhr fuhr der Mann mit seinem Mercedes auf der Tiefenbronner Straße, um weiter in die Kopernikusallee zu fahren. Seine Vorfahrt wurde allerdings von einem 42 Jahre alten BMW-Fahrer missachtet, der von der Tiefenbronner Straße kommend geradeaus in die Keplerstraße einfahren wollte. In Kreuzungsmitte kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, so dass der mit mehreren Personen besetzte BMW auf der Gegenfahrbahn in der Keplerstraße zum Stehen kam. An beiden Fahrzeugen entstand ein Unfallschaden von jeweils geschätzten 25.000 Euro. Der Mercedes-Fahrer stieg aus seinem verunfallten Pkw aus, was die fünf im BMW sitzenden Männer möglicherweise als Fluchtversuch deuteten. Die Männer im Alter von 26 bis 42 Jahren sollen nämlich unmittelbar danach gemeinschaftlich auf den 35-Jährigen losgegangen sein und auf ihn eingeschlagen haben. Es gelang ihm in seine nahegelegene Wohnanschrift zu flüchten, von wo aus er die Polizei verständigte. Er klagte in Anwesenheit der Polizisten über Schmerzen am ganzen Körper und wurde für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Wer den Unfall und insbesondere die sich im Anschluss entwickelte Auseinandersetzung beobachten konnte, wird gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231/186-3311 in Verbindung zu setzen.

