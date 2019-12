Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191218-4: Schwerverletzte Radfahrerin - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine 51-Jährige kreuzte an einer Querungshilfe die Frechener Straße und stieß dort mit dem Auto einer bevorrechtigten 47-Jährigen zusammen.

Die 51-Jährige fuhr am Mittwochmorgen (18. Dezember) um 07:35 Uhr mit ihrem Fahrrad bei Dunkelheit von einem Feldweg, der von der Hermülheimer Straße (Gleuel) zur Decksteiner Straße (Stotzheim) führt, an den Kreuzungsbereich der Frechener Straße (L183) heran, um die Frechener Straße zu überqueren. Zusammen mit einer weiteren Radfahrerin (49) überquerte die 51-Jährige den ersten Fahrstreifen, der in Richtung Hürth führt, da ein Autofahrer beide passieren ließ. Mittig der Straße erkannte die 49-Jährige, dass ein weiteres Überqueren des Fahrstreifens, der in Richtung Frechen führt, nicht gefahrlos möglich war und bremste ab. Die 51-Jährige hingegen setzte ihre Fahrt fort und stieß mit dem Auto einer 47-Jährigen, die in Richtung Frechen unterwegs war, trotz eingeleiteter Vollbremsung zusammen. Dabei verletzte sich die Radfahrerin (51) schwer und sie wurde nach Erstbehandlung mit einem Rettungswagen in eine Uniklinik gefahren.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Frechener Straße bis etwa 08:50 Uhr zeitweise für beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Den Verkehr leiteten weitere Polizisten in dieser Zeit ab. (bm)

