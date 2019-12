Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkäufer mit Pistole bedroht - Polizei nimmt 26-Jährigen fest

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat heute (Donnerstag, 19. Dezember 2019) in der Fußgängerzone einen 26-Jährigen festgenommen. Zuvor war den Beamten gegen 16 Uhr über Notruf ein Mann gemeldet worden, der in einem Schuhgeschäft in der Fackelstraße einen Verkäufer mit einer Pistole bedrohte. Wie sich später herausstellte handelte es sich um eine schwarze Spielzeugpistole, eine sogenannte Erbsenpistole. Hintergrund der Tat könnte der Ärger des 26-Jährigen über ein Hausverbot sein. In der Vergangenheit war der Mann bereits unangenehm aufgefallen, weshalb er das Schuhgeschäft nicht mehr betreten durfte. Der 26-Jährige dürfte unter Drogeneinfluss stehen. Er befindet sich zur Stunde im Polizeigewahrsam. |erf

