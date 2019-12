Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gestohlener Tesla wieder aufgetaucht

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Der am Sonntag, 8. Dezember 2019, aus einer Fahrzeughalle verschwundene Tesla ist wieder aufgetaucht. Das Auto war von der Polizei sichergestellt worden, nachdem der Fahrer alkoholisiert mit dem Wagen unterwegs war (wir berichteten: https://s.rlp.de/qudVA).

Der 37-jährige Fahrer selbst steht im Verdacht, in die Halle eingebrochen zu sein und das Fahrzeug entwendet zu haben. Der Mann räumte dies gegenüber der Polizei ein. Er sei dann am Sonntag mit dem Wagen nach Hause in den Landkreis Trier-Saarburg gefahren. Die Beamten gehen davon aus, dass er dabei (noch) alkoholisiert war, weshalb ihn auch deshalb eine Strafanzeige erwartet. Juristisch wird dem Mann Trunkenheit im Straßenverkehr, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Verstrickungsbruch vorgeworfen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell