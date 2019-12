Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei überwacht Einhaltung des Tempolimits

Kaiserslautern (ots)

Beamte des sogenannten Altstadtreviers haben am Mittwoch in der Mannheimer Straße die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit kontrolliert. In dem überwachten Straßenabschnitt ist eine Geschwindigkeit von höchstens 50 Kilometern pro Stunde erlaubt. In knapp vier Stunden stellte die Polizei 75 Fahrer fest, die sich nicht ans Tempolimit hielten. Davon mussten 70 Autofahrer ein Verwarnungsgeld bezahlen, fünf erwartet ein teures Bußgeld und mindestens ein Punkt im Verkehrszentralregister. Schnellster war ein 53-jähriger Mann. Er war mit 84 Kilometern pro Stunde unterwegs. Dem Fahrer drohen 120 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg.

Einige Autofahrer fielen auch dadurch auf, dass sie keinen Führerschein dabeihatten. Diesen müssen sie jetzt innerhalb einer bestimmten Frist bei der Polizei vorlegen. Auch technische Defekte hatten die Beamten zu beanstanden; mal funktionierte das Abblendlicht nicht oder es fehlten das Warndreieck beziehungsweise der Verbandskasten. Auch die Gültigkeit der Hauptuntersuchung nahmen die Beamten ins Visier ihrer Kontrollen. |erf

