POL-PPWP: Einbruch in Ferienhaus

Unbekannte sind am Mittwoch im Mölschbacher Weg in ein Ferienhaus eingebrochen. Die Täter durchwühlten das gesamte Anwesen und stahlen Bargeld, einen Tablet-Computer und ein Notebook. Wie die Diebe es anstellten, in das Haus einzudringen ist aktuell nicht geklärt. Die Polizei konnte an Türen und Fenstern keine Schäden feststellen. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet um Hinweise. Wer hat am Mittwoch zwischen 12.30 Uhr und 20.30 Uhr Verdächtiges im Mölschbacher Weg wahrgenommen? Wem sind fremde Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen. |erf

