POL-PPWP: Diebe brechen Briefkasten auf

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht derzeit nach zwei Dieben, die am Dienstagmorgen einen Briefkasten in der Julius-Küchler-Straße aufgebrochen hatten. Zeugen beobachteten außerdem, wie die zwei Männer mehrere Briefe mitgehen ließen. Im Anschluss flüchteten die Täter in Richtung Pfeifertälchen.

Weil bislang jede Spur fehlt, sucht die Polizei nach weiteren Zeugen.

Die Personen wurden wie folgt beschrieben: Person 1:

- circa 170-180 cm - schwarze Daunenjacke, schwarze Jogginghose mit weißen Streifen,schwarze Schuhe mit weißen Sohlen, schwarze Basecap - zwischen 17 und 25 Jahren

Person 2:

- circa 170-180 cm - Bluejeans, dunkelbraune Schuhe, schwarze Lederjacke, trug vermutlich einen schwarzen Kapuzenpulli - Haare an den Seiten rasiert und zurückgegelt

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631/369 2250 entgegen.

