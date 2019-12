Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Traktorfahrer eingeklemmt

Otterberg (ots)

Schwer verletzt hatte sich am Dienstagabend ein Traktorfahrer bei Otterberg. Der Mann fuhr mit seinem Ackerschlepper über die Zufahrt des Tennisclubs in Richtung K37. Kurz vor der Einmündung geriet der 66-Jährige, beim Einlenken, mit dem rechten Hinterrad nach rechts in die Böschung. Der Traktor geriet dabei ins Rutschen und kippte um. Durch den Unfall wurde der Mann von dem schweren Fahrzeug eingeklemmt. Hierbei erlitt er schwere Beinverletzungen.

Ein weiterer Traktorfahrer fuhr unmittelbar hinter dem 66-Jährigen und leistete sofort erste Hilfe. Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gelang es letztlich den Mann zu befreien. Mit einem Krankenwagen wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht.

