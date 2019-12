Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer ist die Frau? Fremde in der Wohnung

Kaiserslautern (ots)

Eine 59-Jährige stellte am Dienstagabend eine fremde Frau in ihrer Wohnung in der Malzstraße fest.

Die Wohnungsinhaberin schilderte, dass sie die Verandatür offenstehen ließ, um etwas aus dem Auto zu holen. Als sie zurückkehrte, stand eine fremde Frau vor ihr. Die 59-Jährige sprach die Unbekannte an, welche im Begriff war ins Untergeschoss zu verschwinden. Nach Ansprache durch die Wohnungsinhaberin verließ die Frau das Anwesen. Was die Unbekannte im Schilde führte, ist nicht geklärt. Sie ist etwa 65 bis 70 Jahre alt, 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß und sehr schlank. Die Frau hat kurze, dunkle Haare und trug einen großen Schirm bei sich. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruch. Zeugen, die Hinweise zu der Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

