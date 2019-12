Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 19-Jähriger angefahren: Pkw auf Feldweg gesehen - Fahrer könnte wichtiger Zeuge sein

Hütschenhausen (Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach) (ots)

In Zusammenhang mit den Ermittlungen nach dem Autofahrer, der am Sonntag (8. Dezember 2019) auf der Kreisstraße 3 zwischen Hütschenhausen und Hauptstuhl einen damals 19-jährigen Fußgänger angefahren hat (wir berichteten zuletzt: https://s.rlp.de/hQuks) ging der Hinweis auf einen Pkw ein, der am Sonntagmorgen im Bereich der Unfallstelle auf einem Feldweg gesehen wurde. Der Fahrer des Fahrzeugs könnte wichtige Hinweise zum Unfall geben.

Nach den bislang durchgeführten Ermittlungen dürfte sich der Unfall zwischen 7.35 Uhr und 7.40 Uhr ereignet haben. Wenige Minuten zuvor, vermutlich gegen 7:20 Uhr, bemerkte ein Zeuge auf einem Feldweg links der Kreisstraße in Richtung Hütschenhausen, etwa 100 Meter von der Unfallstelle entfernt, einen Pkw mit eingeschaltetem Licht. Möglicherweise hat die Fahrerin oder der Fahrer des Wagens den Unfall bemerkt oder kann Hinweise zu anderen, auf der Kreisstraße vorbeifahrenden Fahrzeugen geben. Der Fahrzeugführer wird deshalb dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Die Polizei geht davon aus, dass der Unfallverursacher einen VW Passat (Baujahre 1996 bis 2005) gefahren sein könnte. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter beauftragt. Das Ergebnis des Gutachtens, sowie das der Rechtsmedizin liegt noch nicht vor. Der Gesundheitszustand des Unfallopfers ist weiterhin ernst.

Zeugen - und insbesondere die Fahrerin oder der Fahrer des Autos, das auf dem Feldweg gesehen wurde - werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06371 9229 0 entgegen. |erf

