Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auf frischer Tat erwischt

Kaiserslautern (ots)

Zu sicher fühlte sich am Dienstagabend wohl ein Dieb in einer Tiefgarage am Stiftsplatz. Der 24-Jährige hatte es auf einen Volvo abgesehen und schlug mit einem Feuerlöscher die Scheibe des Fahrzeugs ein.

Blöd gelaufen: Beim Durchwühlen des Wagens wurde der dreiste Dieb von den Besitzern des Autos gestört. Das Ehepaar verständigte sofort die Polizei und hielt den Mann bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte fest. Der alkoholisierte 24-Jährige zeigte sich kooperativ und stand die Tat. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er im Anschluss der Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Gegen ihn wird nun ermittelt. |slc

