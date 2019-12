Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl mit Happy-End

Kaiserslautern (ots)

Kuriose Szenen ereigneten sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Altstadt. Gemeinsam mit Freunden besuchte eine 46-Jährige eine Kneipe auf dem St.-Martins-Platz. Dort legte die Frau ihre Handtasche auf einem Tisch ab. Im Laufe des Abends betrat ein ihr unbekannter Mann das Lokal, der sich im Bereich des Tisches aufhielt, nach nur kurzer Zeit jedoch die Kneipe wieder verließ. Im Anschluss bemerkte die 46-Jährige plötzlich, dass ihr Mobiltelefon aus der Handtasche entwendet wurde.

Danach konnten zwei Freunde der Frau den zunächst verdächtigten Mann unweit der Kneipe antreffen. Dieser leerte freiwillig seine Taschen, führte aber kein Mobiltelefon mit sich. Ohne die Polizei zu verständigen machten sich die Freunde weiter auf die Suche und landeten in einem Imbissladen.

Dort berichteten sie über den Vorfall und genau in diesem Moment mischte sich ein 63-Jähriger in das Gespräch ein. Der Mann gab an, wenige Minuten zuvor ein Mobiltelefon von einer fremden Person für 50 Euro gekauft zu haben. Und welch Zufall, es handelte sich um das gestohlene Smartphone der 46-Jährigen.

Bestandteil der derzeitigen Ermittlungen ist jedoch die Frage, ob der 63-Jährige tatsächlich das Handy gekauft oder geklaut hatte. Weil es sich beim Smartphone definitiv um einen gestohlenen Gegenstand handelte, wird gegen ihn auch wegen Hehlerei ermittelt. |slc

