Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Wohnungseinbruch an der Straße Am Gallberg

Hamm - Pelkum (ots)

Am Samstag, 20. November 2019, in der Zeit zwischen 15.45 Uhr und 19.50 Uhr wurde in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Am Gallberg eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich über den Balkon durch Helben an der Balkontür Zutritt zur Wohnung. Hier wurden die Räume durchsucht und eine geringe Menge Bargeld entwendet. Der Sachschaden wird auf 100 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ab)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell