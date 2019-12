Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vom Bremspedal abgerutscht

Kaiserslautern (ots)

Ein 80-jähriger Autofahrer krachte am Mittwoch in Morlautern mit seinem Wagen in einen Zaun. Eigentlich habe der Mann in der Obere Straße parken wollen. Beim Einparken rutschte er jedoch mit dem Fuß vom Bremspedal ab, dann machte sein Wagen einen "Sprung" nach vorne. Das Fahrzeug hat ein Automatikgetriebe. Das Auto durchbrach einen Metallzaun und landete im Grün. Mit zwei platten Reifen und Blechschäden blieb der Wagen liegen. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro. |erf

