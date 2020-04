Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nachtragsmeldung: Schwerer Verkehrsunfall mit Kradfahrer

Winkelbach (ots)

Am Donnerstag, 09.04.2020, gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Kradfahrer mit seinem Leichtkraftrad die K 10 aus Richtung Hattert kommend in Richtung Winkelbach. Vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit kam der 17-jährige in einer Rechtskurve zu Fall und wurde dadurch schwer verletzt. Der 17-jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die K 10 war für ca. anderthalb Stunden in beide Richtungen gesperrt.

