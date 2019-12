Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Mutwillige Sachbeschädigung

Monzelfeld (ots)

Am Dienstag den 03.12.2019 in der Zeit von 05:00 Uhr bis 19:45 Uhr kam es im Mühlenweg in Monzelfeld zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug der Marke Lada. Hierbei wurde eine Scheibe des Fahrzeuges vermutlich mit einem Stein eingeworfen.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bernkastel-Kues unter

06531/9527-0 oder per Email pibernkastel-kues@polizei.rlp.de

zu melden

