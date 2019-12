Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der PI Daun vom 10.12.19

Daun (ots)

Ereignis: Unfallflucht

Ort: Bodenbach, Kirchstraße

Zeit: 04.12.19, 19.00 h bis 21.00 h

Der Geschädigte parkte am 04.12.2019, zwischen 19.00 h und 21.00 h, mit seinem silbernen VW Passat am Straßenrand der Kirchstraße in Bodenbach, auf Höhe einer Gaststätte. Hier stieß ein bisher unbekannter Fahrzeugführer gegen den parkenden Pkw und beschädigte diesen erheblich. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Der Sachverhalt wurde erst einige Tage später der Polizei gemeldet.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Daun, 06592/96260, zu melden.

Ereignis: Unerlaubte Müllentsorgung

Ort: Parkplatz an der L 28, Daun Richtung Kirchweiler

Zeit: vor dem 09.12.19

Auf dem Parkplatz zwischen Daun-Steinborn und Kirchweiler, in Höhe der Lavagrube, wurden von einer bisher unbekannten Person am dortigen Mülleimer sechs Ölkanister der Marke Castrol abgestellt. Fünf dieser Kanister sind mit Altöl gefüllt. Offensichtlich war es dem Täter nicht bekannt, dass man Altöl auch ordnungsgemäß entsorgen kann. Zu einer Verunreinigung des Erdreichs ist es nicht gekommen.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Daun, 06592/96260, erbeten.

