Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: PKW aufgebrochen

Bernkastel-Kues (ots)

In der Nacht vom 07.12. auf den 08.12.2019 wurde auf dem Bernkastel-Kueser Plateau ein PKW (Pickup), welcher in einer Hofeinfahrt parkte, aufgebrochen. Es wurden diverse Jagdausrüstungsgegenstände (Nachtsichtgerät, hochwertiges Fernglas) im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro entwendet. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues, 06531/95270

