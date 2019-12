Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Wiederholt Sachbeschädigung durch Graffiti

Maring-Noviand (ots)

Am Morgen des 07.12.2019 wurde durch einen Mitarbeiter der Straßenmeisterei bekannt, dass es in Maring-Noviand an der Brückenunterführung der L 47 (Nähe ED-Tankstelle) erneut zu Farbschmierereien durch Graffiti gekommen sei. Bereits am 12.11.2019 wurde eine Strafanzeige wegen gleichgelagerten Fall erstattet. Die Brückenunterführung wurde zwischenzeitlich wieder gereinigt. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues, 06531/95270

