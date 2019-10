Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Regionalbahn kollidiert mit aufgelegten Ziegelsteinen - Kraftstofftank reist auf - Diesel läuft aus - Zeugenaufruf der Bundespolizei

Sandersleben - Aschersleben, Drohndorf - Mehringen (ots)

Am Montag, den 21. Oktober 2019 wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg durch die Notfallleitstelle der Bahn über einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr informiert. Bisher unbekannte Täter legten zuvor zwei massive Steine in die Bahngleise auf der Strecke Sandersleben - Aschersleben. Gegen 17.28 Uhr erfasste eine Regionalbahn die Steine circa 500 Meter vor dem Bahnhof Drohndorf - Mehringen. Dadurch wurde der Tank des Zuges aufgerissen und es lief kontinuierlich Dieselkraftstoff aus. Der Zug hielt planmäßig am besagten Bahnhof und blieb für die weiteren Ermittlungen stehen. Eine sofort eingesetzte Streife der Bundespolizei sperrte den Bereich weiträumig ab und konnte zwei Ziegelsteine als Beweismittel fest- und sicherstellen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr saugten mit technischem Gerät die circa 400 restlichen Liter Kraftstoff im Tank ab, banden den bereits ausgelaufenen Diesel und reinigten anschließend den Gleisbereich. Im Zug selbst befanden sich 40 Reisende, die glücklicherweise alle unverletzt blieben und ihre Reise mit eingesetzten Bussen fortführen konnten. Der betroffene Zug musste in die Werkstatt nach Halberstadt abgeschleppt werden. Bei dieser Tat handelt es sich um eine schwerwiegende Straftat. Im schlimmsten Fall hätte es zur Entgleisung des Zuges und zu Verletzten oder sogar Toten kommen können. Durch die fünfstündige Streckensperrung erhielten 15 Züge insgesamt 639 Minuten Verspätung, davon waren 13 Züge des Nahverkehrs mit 527 Minuten und 2 Güterzüge mit 112 Minuten betroffen. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer kann sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern geben, die sich zum benannten Zeitraum nahe der Ortschaft Drohndorf - Mehringen in Gleisnähe aufgehalten haben? Die Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei-Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

