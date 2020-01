FW-EN: Sternsinger bei der Feuerwehr Schwelm

Feuerwehr Schwelm

Am Freitagmittag bekam die Feuerwehr Schwelm den jährlichen Besuch der Sternsinger von St. Marien. Die Sternsinger die seit heute mit ihren Sammelbüchsen bundesweit unterwegs sind, sammeln für "Kinder in Not". Nach der Spende durch die Feuerwehr Schwelm und einer kleinen Stärkung brachten die Sternsinger den "Segen Gottes" an der Eingangstüre der Feuerwache an.

