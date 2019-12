Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Verkehrsunfall auf der Autobahn A1

Schwelm (ots)

Am Montagabend (23.12.2019) wurde die Feuerwehr um 19:21 Uhr auf die Autobahn A1 alarmiert. Zwischen dem Autobahnkreuz Nord und der Anschlussstelle Gevelsberg war es zu einem Alleinunfall eines Sattelschlepper-LKW gekommen. Das schwer beschädigte Fahrzeug kam auf der Überhol- und der mittleren Spur zum Stehen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Die Einsatzstelle wurde abgesichert. Der verletzte Fahrer wurde beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in einem Rettungswagen der Feuerwehr Hagen behandelt, der zufälligerweise an der Einsatzstelle vorbei kam. Dieser Rettungswagen transportierte den Fahrer im Anschluss auch in ein Hagener Krankenhaus.

Da der schwer beschädigte LKW auch Gefahrgut geladen hatte und nicht ausgeschlossen werden konnte, dass Teile des Gefahrgutes beschädigt wurden, liess der Einsatzleiter Brandoberinspektor Mike Reuter weitere Kräfte und Spezialgerät zur Einsatzstelle ausrücken. Das Fahrzeug wurde von einem Bergungsunternehmen aus der Leitplanke geborgen und der Sattelauflieger von Feuerwehrkräften unter Atemschutz kontrolliert. Parallel stand ein Einsatztrupp unter Chemikalienschutzanzügen bereit und die Einsatzstelle wurde umfassend ausgeleuchtet. Nachdem feststand, dass die gefährliche Ladung den Unfall unbeschädigt überstanden hatte, konnte das Fahrzeug abtransportiert und die Einsatzstelle an die Autobahnpolizei übergeben werden.

Die Feuerwehr war mit 23 Einsatzkräften 7 Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der Löschzüge Stadt und Linderhausen, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung. Für mögliche Paralleleinsätze wurde die Feuer- und Rettungswache von Kräften der Löschzüge Stadt und WInterberg besetzt. Einsatzende war gegen 24:00 Uhr.

