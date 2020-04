Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugenaufruf nach rücksichtslosen Überholmanövern mehrerer Sportwagen

Freilingen (ots)

Bereits am vergangenen Sonntag, den 05.04.2020, gegen 12:15 Uhr, wurden der Polizei Montabaur mehrere Fahrzeuge gemeldet, die die Bundesstraße 8 in Höhe Freilingen aus Richtung Höchstenbach kommend in Fahrtrichtung Bundesstraße 255 befuhren und dabei andere Verkehrsteilnehmer mit stark überhöhter Geschwindigkeit in rücksichtsloser Weise überholten. Hierbei wurde auch gegen angeordnete Überholverbote verstoßen. Bei allen beteiligten Fahrzeugen soll es sich um hochmotorisierte Sportwagen verschiedener Hersteller gehandelt haben. Die Fahrzeuge setzten ihren Weg schließlich über die Bundesstraße 255 fort und fuhren von dort auf die BAB 3 in Fahrtrichtung Köln auf. Verkehrsteilnehmer, welche Wahrnehmungen hinsichtlich entsprechender Fahrzeuge, Kennzeichen, oder Fahrer gemacht haben oder wohlmöglich durch die rücksichtslose Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Montabaur, Tel.: 02602-9226-0, zu melden.

