Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Einbruch in Einfamilienhaus

Schwelm (ots)

Am Donnerstag hörte der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Friedrich-Ebert-Straße, gegen 03:00 Uhr, verdächtige Geräusche aus dem Erdgeschoss. Den Geräuschen schenkte er keinerlei Bedeutung und schlief weiter. Am Morgen stellte er fest, dass Einbrecher durch die Terrassentür in das Haus eingebrochen waren und die Räume des Erdgeschosses durchsucht haben. Entwendet wurden Bargeld, Notebook und ein Mobiltelefon.

