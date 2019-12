Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Zwei Unfälle mit Verletzten

Hattingen (ots)

Am Dienstag kam es im Stadtgebiet zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen Personen verletzt wurden. Zunächst fuhr eine 35-jährige mit ihrem VW Polo auf der Sprockhöveler Straße in Richtung Sprockhövel. Vor ihr fuhr ein 32-Jähriger in seinem Audi A4. Dieser fuhr aufgrund der glatten Fahrbahnverhältnisse entsprechend langsam. Die 35-Jährige musste ihr Fahrzeug abbremsen und geriet dadurch ins Rutschen. Sie fuhr auf den Audi auf, wodurch beide Beteiligten leicht verletzt wurden. Sie wurden beide mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Am Wildhagen rutschte eine 57-Jährige mit ihrem Fahrrad auf der ebenfalls glatten Fahrbahn weg und stürzte. Trotz des getragenen Fahrradhelmes verletzte sich die Frau leicht und sie wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell