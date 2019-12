Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Junge nach Zusammenstoß mit Auto gesucht

Schwelm (ots)

Am Mittwoch (04.12) wollte ein 83-jähriger, gegen 13:30 Uhr, mit seinem weißen Mazda von der Mittelstraße nach rechts in die Kaiserstraße abbiegen. Auf der Kaiserstraße stieß er mit einem Jungen zusammen, der die Fahrbahn von rechts nach links überqueren wollte. Der Mazdafahrer hielt an und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Kindes. Dieser gab nur an, dass er nicht aufgepasst habe und lief dann in Unbekannte Richtung davon. Der 83-Jährige machte sich Sorgen, ob der Junge nicht doch verletzt wurde und informierte die Polizei über den Unfall. Zur Beschreibung des Jungen kann nur gesagt werden, dass dieser einen blauen Schulrucksack getragen habe. Die Polizei sucht nun Hinweise, die zur Identität des Jungen führen. Hinweise können unter der Telefonnummer 02335-91667000 oder unter der 02335-91668310 eingereicht werden.

