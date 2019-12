Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Lenkrad und Navi aus BMW gestohlen

Herdecke (ots)

Am Montagmorgen stellte der 54-jähriger Besitzer eines BMW fest, dass sich Unbekannte in der Nacht an seinem Fahrzeug zu schaffen machten. Der weiße 2er BMW war auf dem Stellplatz vor dem Wohnhaus am Herrentisch abgestellt. Aus dem Pkw wurde das Lenkrad sowie das festeingebaute Navigationssystem entwendet. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

