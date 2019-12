Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Auf nasser Fahrbahn von der Straße abgekommen

Ennepetal (ots)

Am Freitag fuhr eine 21-jährige Breckerfelderin auf der Holthauser Talstraße in Richtung Heilenbecker Straße. Auf der regennassen Fahrbahn verlor sie die Kontrolle über ihren Opel, kam von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Baum. Die Breckerfelderin wurde bei dem Aufprall leicht verletzt, sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

