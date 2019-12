Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Werkzeuge aus Laube geklaut

Hattingen (ots)

In der Nacht zu Sonntag brachen Unbekannte eine Gartenlaube am Büchsenschütz auf. Mit Gewalt öffneten sie die Laube, in der unter anderem Werkzeuge gelagert wurden. Die Täter nahmen Bohrhammer, Handkreissäge, Stichsäge und weitere Werkzeugmaschinen mit. Hinweise liegen bisher nicht vor.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell