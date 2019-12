Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Einbruch in Einfamilienhaus

Hattingen (ots)

Am Donnerstag versuchten unbekannte Täter zunächst die Terrassentür eines Reihenhauses in der Gartenstraße aufzuhebeln. Als ihnen dies nicht gelang, versuchten sie es an einem Fenster, bis ihnen das Öffnen gelang. Sie durchsuchten das Haus und fanden Schmuck als Beute. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

