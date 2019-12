Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Bargeld aus Wohnung gestohlen

Schwelm (ots)

Am Donnerstag, zwischen 12 und 18 Uhr, verschafften sich unbekannte auf bisher ungeklärte Weise Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Harkortweg. Sie betraten die Wohnung im 5. Obergeschoss und machten sich gezielt an einer Geldkassette zu schaffen. Sie entwendeten das Bargeld und flüchteten.

