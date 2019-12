Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Drei Leichtverletzte nach Unfall im Gegenverkehr

Breckerfeld (ots)

Am Sonntagmorgen fuhr eine 75 jährige Breckerfelderin mit ihrem Renault Kangoo auf der Deller Straße in Richtung Breckerfeld. Aufgrund eines internistischen Notfalls verlor sie das Bewusstsein und die Kontrolle über ihren Pkw und geriet auf die Fahrspur des Gegenverkehrs. Hier stieß sie mit dem VW einer 49-Jährigen zusammen. Die 75-Jährige sowie die 49-Jährige und ihr 47-jähriger Beifahrer wurden durch die Wucht des Aufpralls leicht verletzt. Die Beteiligten wurden mit Rettungswagen zur ärztlichen Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

