POL-EN: "Kann ich noch fahren? Ach, so viel war es ja gar nicht!"

Diese Gedanken hat sich wahrscheinlich schon fast jeder einmal gemacht. Der ein oder andere wird sich im Anschluss tatsächlich hinters Steuer gesetzt haben. Vielleicht ist man auch gut angekommen, vielleicht aber auch nicht! Vielleicht wurde im schlimmsten Fall auf dem Nachhauseweg, dem Weg zur Disco, dem Weg zum Zigarettenautomat oder zum Kiosk ein Fußgänger übersehen und angefahren. Der eingeschränkte Sichtbereich durch den alkoholbedingten Tunnelblick kann fatale Folgen haben. Aber nicht nur der Tunnelblick, sondern auch eine verzögerte Reaktion, mag sie noch so gering sein, reicht aus, um ein Menschleben zu gefährden. Mit dem Wissen müssen SIE dann den Rest Ihres Lebens leben... Im Jahr 2019 sind im Ennepe-Ruhr-Kreis bis Oktober bereits 69 Unfälle im Zusammenhang mit Alkohol am Steuer polizeilich aufgenommen worden. Das sind bis jetzt bereits 18 Fälle mehr als im Vorjahr. Auch wenn nicht immer ein Menschenleben gefährdet ist, gehen Sie kein Risiko ein. Finger weg vom Alkohol am Steuer!!

