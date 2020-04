Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Linden - Verkehrsunfallflucht

Linden (ots)

Am 10.04.2020 kam es in der Zeit zwischen 09:15 und 10:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Steinebacher Ring im Gewerbegbiet Seenplatte in Linden. Durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug wurde ein Wohnmobil der Marke Fiat im Bereich der hinteren Stoßstange beschädigt. Sollte jemand den Unfallhergang beobachtet haben oder kann sachdienliche Hinweise geben, bittet die Polizei Hachenburg um Mitteilung.

