Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch in Lagerhalle und Fahrzeuge

Katzenelnbogen / Rhein-Lahn-Kreis (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen Unbekannte in eine Lagerhalle einer Hausmeister-Service-Firma im Hohlweg ein und durchstöberten diese. Anschließend wurden zwei im Nahbereich abgestellte Fahrzeuge der gleichen Firma aufgebrochen und daraus Werkzeug entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Diez, Tel.: 06432/601-0 bzw. pidiez@polizei.rlp.de.

