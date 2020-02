Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Tüllinghofer Straße/Angetrunken Auto gefahren

Coesfeld (ots)

Die Polizei hat in der Nacht auf Sonntag die Trunkenheitsfahrt eines 32-jährigen Lüdinghausers beendet. Gegen 3.15 Uhr hielten die Beamten den Mann auf der Tüllinghofer Straße in Lüdinghausen an. Sie untersagten ihm die Weiterfahrt. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren zu.

