Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, B474/Betrunken Auto gefahren

Coesfeld (ots)

Polizisten fiel am Samstag (15.2.20) während ihrer Streifenfahrt ein Auto auf, das auf dem Grünstreifen der B474 abgestellt war. Der 54-jährige Fahrer aus Coesfeld saß noch am Steuer. Um einen medizinischen Notfall auszuschließen, sprachen die Beamten den Fahrer gegen 22.05 Uhr an. Schnell ergab sich der Verdacht, dass der Mann betrunken sein könnte. Ein Alkoholtest bestätigte das. Auf der Wache entnahm eine Ärztin dem Coesfelder eine Blutprobe. Die Polizisten untersagten ihm zudem die Weiterfahrt. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren zu.

