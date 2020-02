Polizei Coesfeld

POL-COE: Ottmarsbocholt, Karnevalsumzug/Vier Jacken mit zur Wache genommen

Coesfeld (ots)

Nachtragsmeldung zu Auftrag Nr. 3952717

Die Polizei im Kreis Coesfeld zieht eine positive Bilanz für den Karnevalsumzug in Ottmarsbocholt. Bis zu 8000 Besucher ließen sich am Sonntag (16.2.20) von Sturmtief Victoria nicht beeindrucken, sondern lieber von den vielen Mottowagen. Bis auf zwei Ausnahmen blieb die Veranstaltung friedlich. Ein unbekannter Täter hat einer 18-jährigen aus Lüdinghausen das Mobiltelefon gestohlen.

Im Nachgang des Umzuges kam es außerdem zu einer Körperverletzung. Zudem hat die Polizei vier Jacken mit zur Wache Lüdinghausen genommen, die Zeugen hinter einer Mülltonne gefunden hatten. Die Polizei kann in diesem Fall einen Diebstahl nicht ausschließen. Mögliche Besitzer bittet die Polizei, sich auf der Wache Lüdinghausen zu melden. Das ist unter 02591-7930 auch telefonisch möglich.

Ursprungsmeldung:

Am So., 16.02.20, fand in Senden-Ottmarsbocholt von 11.00 Uhr - ca. 23.00 Uhr der Karnevalsumzug der KG Otti-Botti e.V. mit anschließendem Kneipenkarneval statt. Die Veranstaltung wurde von ca. 7000 - 8000 Personen besucht. Durch das aufkommende schlechte Wetter verringerte sich die Besucherzahl jedoch relativ schnell. Der Umzug war um 16.30 Uhr beendet. Der gesamte Umzug verlief planmäßig und störungsfrei. Die Polizei musste lediglich eine Anzeige wegen Diebstahls und eine Anzeige wegen Körperverletzung aufnehmen.

