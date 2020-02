Polizei Coesfeld

POL-COE: Karnevalsumzug und Kneipenkarneval in Senden-Ottmarsbocholt

Coesfeld (ots)

Am So., 16.02.20, fand in Senden-Ottmarsbocholt von 11.00 Uhr - ca. 23.00 Uhr der Karnevalsumzug der KG Otti-Botti e.V. mit anschließendem Kneipenkarneval statt. Die Veranstaltung wurde von ca. 7000 - 8000 Personen besucht. Durch das aufkommende schlechte Wetter verringerte sich die Besucherzahl jedoch relativ schnell. Der Umzug war um 16.30 Uhr beendet. Der gesamte Umzug verlief planmäßig und störungsfrei. Die Polizei musste lediglich eine Anzeige wegen Diebstahls und eine Anzeige wegen Körperverletzung aufnehmen.

