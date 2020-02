Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Einbruch gesucht

Ratzeburg (ots)

11. Februar 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 10.02.2020 - Groß Grönau Am Montag, den 10.02.2020, zwischen 07:30 Uhr und 10:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Falkenhusener Weg in Groß Grönau. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind der/die Tatverdächtigen über eine Tür in das Einfamilienhaus eingedrungen. Dort durchsuchten die Täter das gesamte Gebäude. Der/die Tatverdächtigen verließen das Haus vermutlich wieder durch die rückwärtige Tür. Ein Zeuge bemerkte gegen 09:30 Uhr drei männliche Personen mit blauen Steppjacken und Wollmützen. Einer der Männer soll zum Haus der Geschädigten gegangen sein. Etwa eine Stunde später bemerkte der Zeuge dann die offenstehende Tür und informierte die Polizei. Genaue Angaben über den Wert des Stehlgutes und die Höhe des entstandenen Sachschadens können zum derzeitigem Zeitpunkt noch nicht gemacht werden. Zeugen gesucht: Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen, die im Zusammenhang mit dieser Tat stehen könnten? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541-809-0.

