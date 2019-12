Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pkw vermutlich durch Beifahrerin beschädigt

Bitburg (ots)

Am Samstag, 14.12.2019, 13.08 Uhr, parkte bei dem Discounter Thomas Philipps in der Saarstraße in Bitburg ein weißer Mercedes neben einem schwarzen C-Klasse Mercedes ein. Die ältere Beifahrerin des weißen Mercedes öffnete die Beifahrertür sehr weit und stieß dabei vermutlich gegen die Fahrerseite des schwarzen Mercedes. Anschließend ging die ältere Dame zusammen mit einer jüngeren Frau in den Discounter einkaufen.

Beide Frauen und weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bitburg, Tel. 06561-96850 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Otmar Kaufmann

Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561-9685 25

pibitburg@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesi

dium-trier/polizeidirektion-wittlich/polizeiinspektion-bitburg/



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell