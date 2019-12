Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstähle auf Kueser Friedhof

Bernkastel-Kues (ots)

In der Zeit von September 2019 bis Dezember 2019 kam es auf dem Kueser Friedhof, am St. Briktius-Weg, zu mehreren Diebstählen. Unbekannte entwendeten unteranderem Grableuchten und Grabschmuck von verschiedenen Gräbern. Hinweise werden unter der Rufnummer 06531-95270 an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues erbeten.

