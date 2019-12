Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Nach missglücktem Ausparken geflüchtet

Bernkastel-Kues (ots)

Am Sonntag, den 15.12.2019, kam es in den frühen Abendstunden zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Moselparkplatz in Bernkastel. Durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer wurde ein geparkter Skoda Oktavia Kombi im Heckbereich nicht unerheblich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich hiernach unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter der Telefonnummer 06531-95270 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-9152-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell