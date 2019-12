Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gerolstein - Verkehrsunfall mit Flucht

Daun (ots)

Am Samstag, 14.10.2019, in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 21:00 Uhr parkte eine Verkehrsteilnehmerin ihr Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein, in Höhe der Erlöserkirche. Der Unfallverursacher streifte beim Vorbeifahren den geparkten PKW und beschädigte dessen linken Außenspiegel. Anschließend setzte er seine Fahrt ungehindert fort.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Daun, 06592 96260.

