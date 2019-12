Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht in der Stadt Prüm

Prüm (ots)

Zwischen Freitag dem 13.12.2019, 23 Uhr und Samstag, 14.12.2019, 14.30 Uhr, wurde am Hahnplatz in Prüm, in der Nähe der Gaststätte "Rampenlicht", ein roter VW Polo beschädigt. Das Fahrzeug war geparkt. Offensichtlich wurde das Fahrzeug beim Ausparken durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zum Tatfahrzeug oder zum verantwortlichen Fahrzeugführer nimmt die Polizei Prüm entgegen.

