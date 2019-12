Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Leicht verletzte Person nach Verkehrsunfall

Kröv (ots)

Am 14.12.2019 um 05:15 Uhr kam es in Kröv zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei war ein 28 jähriger Mann in der Nähe der Weinbrunnenhalle unvermittelt auf die Moselweinstraße getreten und dort von einem vorbeifahrenden PKW erfasst worden. Der junge Mann wurde glücklicherweise nur leicht verletzt, kam aber dennoch zur genaueren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der junge Mann war zum Zeitpunkt des Unfalls alkoholisiert. Den 50 jährigen PKW Fahrer trifft nach bisherigen Ermittlungen keine Schuld.

