Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: VW Touran gerammt - Hinweise an die Polizei

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

1.500 Euro Schaden richtete ein bislang unbekannter Autofahrer am Samstagnachmittag an einem am Fahrbahnrand des Stückeläckerweg abgestellten VW Touran an. Geparkt war der Wagen in Höhe des Anwesens Nr. 7 in der Zeit zwischen 16 und 17 Uhr. Der Verursacher flüchtete unerlaubt, so dass die Polizei wegen Unfallflucht ermittelt. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 06222/57090 zu melden.

