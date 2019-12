Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ablagerung von Altreifen mit, teilweise mit Aluminium-Felgen

Bild-Infos

Download

Daun-Neunkirchen (Landstraße 28) (ots)

Wie der Polizeiinspektion Daun jetzt erst mitgeteilt wurde, wurden durch einen bisher unbekannten Täter im Tatzeitraum 11.12.2019 - 12.12.2019 Altreifen, teilweise mit Aluminiumfelgen am Wegesrand eines Wirtschafts- und Wanderwegs am Parkplatz der Landstraße 28 von Daun kommend in Richtung Daun-Neunkirchen abgelagert.

Der Ablagerungsort befand sich oberhalb der "Neunkirchener Mühle" im Waldgebiet.

Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Daun unter Telefon 06592 96260 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell