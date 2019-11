POL-SI: Einbrecher richtete Schaden an - #polsiwi

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Im Tagesverlauf des Donnerstags (21.11.2019) ist ein Wohnhaus in Geisweid Ziel von Einbrechern geworden. Die Unbekannten schlugen eine Terrassentür des an der Schießbergstraße liegenden Hauses ein. Ob die Eindringlinge Beute machten, muss noch abgeklärt werden. Dagegen steht bereits jetzt schon fest, dass ein geschätzter Schaden in Höhe von 2.000,- Euro entstanden ist. Die Ermittler des KK 5 sind dankbar für sachdienliche Hinweise und unter der Rufnummer 0271-7099-0 erreichbar.

